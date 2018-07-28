Güney’e iki yangın uçağı daha

Rum Yönetimi, yangın söndürme maksatlı iki uçak daha kiralanmasını kararlaştırdı

Rum yönetimi, yangınla mücadelede hava imkânlarını yangın söndürme uçaklarıyla güçlendirme kararı aldı.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun önceki gün RİK’e yaptığı açıklamayı kaynak göstererek önceki Çarşamba günü 5 bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yangın söndürme maksatlı 2 uçak daha kiralamasına veya uçakların, hizmet satın alımı yoluyla sağlanmasına karar verildiğini yazdı.

Habere göre Nikolau önceki günkü toplantının, 2016’da Solea bölgesinde çıkan yangından sonra başlatılan inceleme çalışmasının tamamlanması nedeniyle kendisinin, Tarım, Ulaştırma, İçişleri ve Maliye bakanlarının katılımıyla düzenlendiğini söyledi.

Kiralama veya hizmet satın alımı yapılmasının, uçakların satın alınmasından daha avantajlı görüldüğü için kararlaştırıldığını söyleyen Nikolau, yangın söndürme uçaklarının, gelecek yılın Mayıs ayına kadar Rum yönetiminin emrinde olacağını da ekledi.

Nikolau toplantıda ayrıca 2016 yangınından sonra kararlaştırılan ve halen yürürlükte bulunan başlıca tedbirlerden de söz etti. Buna göre Larnaka’daki Kriz Yönetimi Merkezi’nin, yangın noktasından canlı görüntü ve yangın bölgelerinde kurulacak kriz masalarıyla direkt irtibat olanakları ile güçlendirildi. Bu maksatla, koordinasyon görevi yapacak helikoptere monte edilebilecek ve yangın bölgesinden aldığı görüntüleri gerek Larnaka’daki merkeze gerek seyyar kriz yönetim merkezine aktaracak iki kamera alındı.

Orman Dairesi’nin bütün araçlarına ve 100 itfaiye aracına GPS takıldı. Araçların, gerek her kazadaki ana itfaiye istasyonu santrali gerek İtfaiye Teşkilatı Koordinasyon Merkezi tarafından izlenebileceği AVL sistemleri yerleştirildi. Aralarında ortak telsiz kanalı yaratmak için İtfaiye ve Orman Dairesi telsiz telefonlarında özel frekans oluşturuldu. Bu sistem gerek seyyar telsizlere gerekse itfaiye araçlarına kuruldu.

Gazete 10 ilave itfaiye aracı, kırsal ve sanayi bölgelerinde kullanılmak üzere iki tanker alındığını, gelecek ay her biri 5’er tonluk iki tanker ve 32 metre yüksekliğinde sulama platformunun teslim alınacağını belirtti.

