Güney’e bir yılda 800 bin Rus turist

Geçtiğimiz yıl 800 bin Rus tatil için Güney Kıbrıs’a gelirken, Güney’de daimi ikamet eden Rus sayısı 50 bine ulaştı

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Rus cemaatinin, Rum toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesine göre, Limasol’daki 12’inci Güney Kıbrıs-Rus festivalinin açılışında konuşan Osadchiy, yapılan bazı hesaplamalara göre, Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden Rus sayısının 50 bine ulaştığını, bazılarına göre ise bu rakamın daha fazla olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl neredeyse 800 bin Rus’un tatil için Güney Kıbrıs’a gittiğini de dile getiren Rus Büyükelçi, bunun neredeyse Güney Kıbrıs’ın nüfusu kadar olduğunu sözlerine ekledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Rusya’nın güvenilir bir ortağı olarak kalacağını ve kendisinin de Rusya’ya yaptığı ziyarete üst düzeyde karşılık verilmesini umduğunu dile getirdi.

Anastasiadis, aksi takdirde, karşılıklı işbirliği alanlarının tespit edilmesi için kendisinin yeniden Moskova’yı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

Nikos Anastasiadis, adadaki Rus halkı ile aktif Rus iş topluluğunun, özellikle son 4 yıldır Güney Kıbrıs ve ekonomisine gösterdiği güvenden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis, Rum hükümeti ile halkının, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına ilişkin çabalarla ilgili geleneksel tutumu ve ilkeli pozisyonundan ötürü, Rusya’ya minnet duyduğunu da sözlerine ekledi.