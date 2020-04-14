Güney’den ilaç yardımına ihtiyacımız yok

Başbakan Tatar, Güney’den KKTC’ye ilaç yardımı yapılmasıyla ilgili “Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olsa Türkiye’den en erken zamanda gelir. Cumhurbaşkanı’nın bu işi tek başına yapmaması lazımdı. Hükümete sorması lazımdı” dedi

Başbakan Ersin Tatar, Covid-19’la ilgili testlerin artırılması yönünde çalışmaların olduğunu belirterek, “Biz de test yapıyoruz. Talimatım sayının arttırılması yönündedir. Hükümet değerlendiriyor. Hızlı test ve PCR. PCR daha net cevap veriyor. PCR kapasitesini arttırarak, ne kadar test yaparsak o kadar daha iyi olur düşüncesindeyiz” dedi.

Başbakan Tatar, Diyalog TV’de Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Tatar, bir soru üzerine “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafından Covid-19 için ilaç isterken, işin başındaki hükümete hiçbir şey söylemediğini” belirterek, “Biz şimdiye kadar bu ilacı Türkiye’den aldık. Şimdi Rum tarafına gidip de istedik de verdiler gibi bir pozisyon KKTC’nin duruşu bakımından bence gereksizdir. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız olsa ve Türkiye’den talep etsek, en erken zamanda gelir. Dolayısıyla bu iş doğru olmadı” şeklinde konuştu.

Hükümetin kamu çalışanlarının maaşlarını aşağı çekerek sabitlemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını da vurgulayan Başbakan Tatar, yapılan kesintilerin Anayasa’nın bir gereği olarak günü geldiğinde iade edileceğini söyledi.

Sağlık Komitesi Başkanı Sibel Siber ile Sağlık Bakanı arasında farklı görüşler bulunduğunu, Rumların 20 bin test yapmaya başladığının ve bu konudaki görüşlerinin sorulması üzerine ise Başbakan Ersin Tatar, “Bilim Kurulu ve Koordinasyon Kurulu kendi içinde konuyu değerlendirdikten sonra aldıkları kararı hükümete getirmeleri lazım. Bunu tartıştırırım, doğrusu neyse yaparız. Konuşmaları dinledim. Kararı verecek olan Hükümettir. Biz de test yapıyoruz. Talimatım sayının arttırılması yönündedir. Hükümet değerlendiriyor. Hızlı test ve PCR. PCR daha net cevap veriyor. PCR kapasitesini arttırarak, ne kadar test yaparsak o kadar daha iyi olur düşüncesindeyiz.” yanıtını verdi.

Sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı’nda geçen hafta yapılan toplantı hakkında da bilgi veren Başbakan Ersin Tatar, şöyle konuştu:

“Perşembe günü Cumhurbaşkanı beni ve yardımcımı toplantıya davet etti. Orada enine boyuna yaptığımız çalışmaları anlattık. Bize böyle bir talebin olacağını söylemedi. Ben beklerdim ki böyle bir talep olacaksa, buna iznini verecek olan Sağlık Bakanlığı da meseleye taraf yapılsın. Bize de sorulmasını beklerdik. Bize böyle bir şey sorulmadı. Bu insani olabilir ama bu siyasidir de. Cumhurbaşkanı’nın bu işi tek başına yapmaması lazımdı. Hükümete doğrudan sorması lazımdı. Bizim de cevabımız belli. Biz şimdiye kadar bu ilaçları Türkiye’den aldık. Şimdi Rum tarafına gidip de istedik de verdiler bir pozisyon KKTC’nin duruşu bakımından bence gereksizdir. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız olsa ve Türkiye’den talep etsek en erken zamanda gelir. Dolayısıyla bu iş doğru olmadı.”

Klorakin takviyesinin Sağlık Bakanlığı ile değerlendirildiğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın o kadar ilaca ihtiyaç olmadığını, olursa da Türkiye’den getirilebileceğini ifade ettiğini aktardı. Başbakan Tatar, “Toplamda 40 hasta var. İhtiyaç olursa Türkiye’den alınır. Ben konuyu hem sağlık Bakanı, hem de Müsteşarı ile konuştum” dedi.

Maaş ödemeleri ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamaları konusundaki soruları da yanıtlayan Başbakan Tatar, konunun hükümette konuşularak bir paket ortaya konduğunu, kamu için en üst 8 bin 500, en az 5 bin TL maaşa olayı bağladıklarını hatırlattı.

Bunun açıkladıkları paket olduğunu ve buna bağlı olduklarını, ancak bir takım açıkları bulunduğunu, bunları yönetebilmek adına da bir takım girişimleri olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

“Mayıs sonuna kadar bu programın devamı için bir sıkıntı yoktur. Ondan sonraki süreçte, bizdeki bu yatay seyirle yavaş yavaş ekonominin açılması gündeme gelecektir diye düşünmekteyiz. Şu anda hangi sektörler ne zaman açılır diye çalışıyoruz. Bunlar açıldıktan sonra yaşanacak hareketlenmeyle gelirlerde artış olacak ve açığı yönetebileceğiz diye planlamaktayız. Ama çok daha kötüye gidersek ve kaynak da bulamazsak böyle bir siyaset geliştirilebilir. Ben öyle bir durumun olmayacağını düşünüyorum. Virüs dolasıyla son bir ayda aldığımız önlemlerle, halkımızın duyarlılığı ile büyük ölçüde bir başarı sağlanmıştır.”