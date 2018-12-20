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Güney’deki kumarhanelerden 6 milyon Euro gelir

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Rum tarafında ilk yasal kumarhanelerin faaliyete geçmesinden bu yana, devletin kasasına 6 milyon Euro girdi

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Güney’deki kumarhanelerden 6 milyon Euro gelir
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Rum tarafında ilk yasal kumarhanelerin faaliyete geçmesinden bu yana, devletin kasasına yaklaşık 6 milyon Euro girdiği haber verildi.
Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, “City of Dreams Mediterranean and Cyprus Casinos” CEO’su Craig Ballantyne, yaptığı açıklamada, şirketin, kumarhanelerin faaliyet geçmesinden bugüne kadar Rum hükümetine yaklaşık 6 milyon Euro vergi ödediğini söyledi.
Lefkoşa Rum kesiminde geçen hafta açılışı yapılan uydu kumarhane dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Ballantyne, geçen Haziran ayının sonundan bu yana Limasol’daki geçici kumarhanenin faaliyette olduğunu ve Larnaka Havalimanı’ndaki uydu kumarhanenin ise hafta sonunda açılacağını ifade etti.
Larnaka’daki kumarhanede 35 kişi çalışacağını ve bunda yalnızca oyun makineleri bulunacağını kaydeden gazete, Lefkoşa Rum kesimindeki kumarhaneyi ise günde 600’den fazla kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
Limasol’daki resort kumarhaneyle ilgili ise, inşaatla ilgili ihale sürecinin tamamlanması aşamasında bulunulduğunu dile getiren Ballantyne, Baf’taki kumarhane için yer arandığını, Ay. Napa’daki kumarhanenin ise 2019 yılındaki Paskalya’nın ardından faaliyete geçmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.
 

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