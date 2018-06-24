Güney’deki askeri tatbikatta 7 yaralı

Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 5’i asker 2’si seferi 7 kişi yaralandı.

Yunan Alayı’na (ELDİK) ait bir tank, tatbikata gittiği sırada devrildi, içerisindeki 5 Yunan askeri yaralandı.

Rum radyosu kazanın, dün sabah Lefkoşa (Rum kesimi) bölgesindeki “Ksinthus” atış alanı yolunda meydana geldiğini duyurdu.

Yunan Kara Kuvvetleri, devrilen ve içerisindeki 5 askerin yaralandığı tankın, RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatına iştirak etmek üzere “Ksinthus” atış alanına gitmekte olduğunu açıkladı.

Yaralanan askerlerin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı, durumlarının iyi olduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

İKİ DE SEFERİ PERSONEL YARALANDI

Güney Kıbrıs’taki RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatında 2 seferi personelin yaralandığı bildirildi.

Rum haber kaynaklarına göre, 2 seferi personelin yaralanması, “Ksinthus” atış alanında yer alan tatbikatta öğle saatlerinde yapılan atışlar sırasında mermi sekmesinden kaynaklandığı bildirildi.