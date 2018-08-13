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Güney’de yolcu sayısında artış

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Güney’de yolcu sayısında artış
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Güney Kıbrıs’taki iki havalimanından gerçekleştirilen günlük uçuşlarla yolcu sayısının artış gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros, yaz döneminde olunması nedeniyle Güney Kıbrıs’tan ve Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşların, artış gösterdiğini yazdı.

Özellikle 19 Ağustos tarihinde uçak tarifelerinde ve yolcu sayısında büyük bir artışın gözlemleneceğini yazan gazete, Larnaka ve Baf Havalimanlarına yönelik ve buralardan o gün için ayrılan 61 bin yerle, 329 uçuşun gerçekleşeceğini belirtti. 

Gazete ayrıca Hermes Airport’un verilerine dayanarak, Larnaka ve Baf Havalimanına yönelik uçuşların yılın ilk 7 ayında yüzde 8 arttığını, yıl sonuna kadar ise artışın 6.7 şeklinde olacağını yazdı.

Habere göre, Larnaka ve Baf Havalimanları’na ilk 7 ayda 5 milyon 939 bin 198 yolcu, 2017 yılının aynı döneminde ise 5 milyon 500 bin 364 yolcu seyahat etti.

Gazete, yine Hermes Airports’un verilerine dayanarak, Larnaka ve Baf Havalimanlarına ve buralardan seyahat edecek yolcu sayısının 11 milyona çıkmasının beklendiğini de yazdı. 

Larnaka Havalimanı üzerinden yılın ilk 7 ayında 4 milyon 379 bin 372 yolcu, 2017 yılının aynı döneminde ise 4 milyon 139 bin 626 yolcu; Baf Havalimanı üzerinden ise aynı dönmelerde 1 milyon 559 bin 826, 2017 yılında ise 1 milyon 360 bin 738 yolcu seyahat etti. 

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