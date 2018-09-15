Güneyde yılda 2 bin iş kazası

Güney Kıbrıs’ta yılda yaklaşık olarak ortalama 2 bin iş kazası meydana geldiği bildirildi.

Politis gazetesi Rum Çalışma Bakanlığının Rum Meclisi’ne sunduğu verilere göre 2010-2017 yıllarında 14 bin 662 iş kazasının meydana geldiğini aktardı.

Verileri ayrıntılı olarak veren gazete, buna göre 2010 yılında 2 bin 184, 2011 yılında 2 bin 10, 2012 yılında bin 741, 2013 yılında bin 538, 2014 yılında bin 618, 2015 yılında bin 596, 2016 yılında bin 905 ve 2017 yılında 2 bin 70 iş kazasının meydanda geldiğini kaydetti.

Gazete yaşanan iş kazalarının nerdeyse yüzde 1’inin (145 kaza) mahkemeye taşındığını da dikkat çekti.