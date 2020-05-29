Güney’de yeni ekonomik paket

Güney Kıbrıs yeni ekonomik tedbirlerini açıkladı. Buna göre işletmelere 1 milyar 700 milyon Euro’yu aşan ucuz borç verilerek. Küçük işletmeler ile bağımsız çalışanlar, 100 milyon Euro’luk bir miktarla devlet tarafından desteklenecek. Turizme 6,3 milyon Euro’luk ek teşvik verilecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Coronavirüsü salgınının vurduğu işletmelere ve kendi işyeri olanlara, 1 milyar 700 milyon Euro’yu aşan ucuz borç verilerek destekleyecek bir dizi yeni ekonomik tedbiri önceki akşam televizyonda açıkladı.

Rum Bakanlar Kurulu toplantısından sonra televizyonda konuşan Anastasiadis, hükümetin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri finanse etmek için 800 milyon Euro tutarında likidite sağlamaya karar verdiğini duyurdu.

Onaylanan yeni tedbirlerin reel ekonomiyi desteklemeyi, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa kurumlarının sağladığı araçlardan tamamen faydalanmayı amaçladığını vurgulayan Anastasiadis, işletme başına 250 personeli aşmayan küçük ve ortak ölçekli işletmelerin bu destekten yararlanacaklarını bildirdi.

Nikos Anastasiadis, hükümetin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki küçük ve orta ölçekli şirketlere borç verilebilmesi için Avrupa Yatırım Bankası’nın işbirliğinde borç planını 500 milyon Euro artırmaya karar verdiğini de belirtti.

Bundan 3000 kişiye kadar çalışanı olan Kıbrıs’ın güneyinde kayıtlı ve faaliyette olan işletmeler yararlanabilecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin COVID-19 salgınının AB üyesi ülkelerdeki sonuçlarını hafifletmek amacıyla kurulan Avrupa Garanti Fonu’na katılmasına da onay verdi. Anastasiadis, ekonominin ihtiyaçları için bu fondan 300-400 milyon Euro çekmeyi umduğunu söyledi.

Bundan, salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler yararlanacak.

Kredi %80’e kadar Avrupa Garanti Fonu tarafından garanti edilecek.

Anastasiadis, tüm borç planlarının işyerlerinin korunması için kullanılacağını kaydetti.

Kıbrıs Rum Hükümeti, salgından dolayı likidite sıkıntısı çeken kendi işyerinde çalışanlar dâhil, işletmelere yeni iş borçlanması için bir faiz oranı ödeme planı hazırlanmasını da onayladı. Bu, 1 Mart 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar olan veya olacak borçlanmalarla ilgili oluyor.

Anastasiadis, tedbirlerin Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı yönetmelik çerçevesinde olduğunu ifade etti .

Yardımın faiz oranı dört yıllık şöyle olacak:

“İlk iki yıl faiz oranları %3,5; üçüncü yıldan dördüncü yıla kadar da küçük ve orta ölçekli işletmeler için %2; büyük işletmeler için %1,5.”

Anastasiadis, dibe vurmuş küçük ve orta ölçekli işletmelerle kendi işyeri olanlara bir ödeme planı uygulanmasına da karar verildiğini, bununla kiraların ve işletme harcamalarının bir bölümünün karşılanmasının hedeflendiğini, toplam ödeneğin 100 milyon Euro’yu aşacağını kaydetti.

Bu yardım çok küçük ve küçük 50 bin işletmeyle, 50 kişiye kadar çalışanı olan kendi işyerine sahip işletmecilere verilecek.

Anastasiadis, yardımın şöyle olacağını açıkladı:

“13 Nisan- 12 Mayıs 2020 dönemi için Çalışma Bakanlığı Özel Planlara dâhil olacak, faaliyetlerine tamamen son veren, sadece bir kişi istihdam eden, kendi işyeri olan kişilerle çok küçük işletmeler 1250 avro, 2-5 kişi istihdam edenler 3000 avro, 6 - 9 kişi istihdam edenler 4000 avro ve 10 - 50 kişi istihdam edenler 6000 Euro alacaklar.”

Anastasiadis, Bakanlar Kurulu’nun iyileştirmeyi ileriye taşımak için ilgili tüm otoritelere yapılan son açıklamalar ve projeler esasında, tüm gelişmekte olan projeler için hemen ihaleye gidilmesi çağrısı yapılmasına da karar verildiğini söyledi.

Anastasiadis, böylelikle gelişim projelerinin uygulanmasının hızlandırılacağını, Temsilciler Meclisi binasıyla ilgili projenin ise şu an için bunların dışında bırakıldığını bildirdi.

TURİZM VE DIŞ BAĞLANTISINA DESTEK İÇİN 6 MİLYON 300 BİN EURO TEŞVİK

Anastasiadis, hükümetin turizm sektörünü ve Kıbrıs’ın dışa bağlantısını desteklemek amacıyla 6 milyon 300 bin Euro’luk bir teşvik planının uygulanmasına da karar verildiğini, 15 milyon 700 bin Euroyu bulan şimdiki planla birlikte bu yeni planın 2020’nin sonuna kadar pay edileceğini duyurdu.



KDV İNDİRİMİ

Turizm konaklamaları ve restoranların desteklenmesi için de, 1 Temmuz 2020 – 10 Ocak 2021’e kadar Katma Değer Vergisi’nin (KDV) %9’dan %5’e düşürülmesine karar verildi.



TARIM İÇİN 22 MİLYON EURO

Anastasiadis bunlara ek olarak 22 milyon Euro tutarında bir paranın tarım sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi için ayrılacağını duyurdu.

Anastasiadis işletmelerin korunması için yapılacak yardımların toplam miktarının kısmen işletme harcamalarını, kendi işyeri olanların kiralarını kapsayıp 430 milyon Euroyu aşacağını vurguladı.