Güney’de yeni açılımlar

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili 3’üncü aşamanın 9 Haziran’da başlayacağı ve 24 Haziran’a kadar süreceği haber verildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ta gözlemlenen çok iyi epidemiyolojik tabloyu ve uzmanlarla ilgili danışma komitesi tarafından sunulan tavsiyeleri göz önüne alarak, kısıtlayıcı önlemlerin daha fazla gevşetilmesiyle ilgili kararlar aldığını söyledi.

Havuz ve yüzme havuzlarının yarından itibaren faaliyete başlayacağını yazan gazete, 9 Haziran’dan itibaren ise, anaokulu ve kreşlerin, açık oyun alanlarının, yaz okulları ile tüm gün eğitim veren okullar ile bu okullardaki kantinlerin, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin, havalimanları, limanlar, otellerin, iç mekanları da dahil olmak üzere yeme-içme alanlarının, yazlık tiyatro ve sinemaların ve taraftarlar olmadan spor müsabakalarının yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

Haberde, 13 Haziran’dan sonra ise, kumarhaneler, dans okulları, boks ve kick boks okulları, spor salonları aynı zamanda tematik parkların (su parkları, lunaparklar) açılacağı belirtildi.

Gazeteye göre Rum Sağlık Bakanı, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili 4’üncü aşama konusunda ise, henüz kesin bir karar alınmadığını, fakat kapalı tip tiyatro ve sinemaların Ağustos ayı başında açılmasının planlandığını ifade etti.

Rum bakan festivaller, konserler, düğün ve vaftiz törenleri aynı zamanda mezuniyet törenleri konusunda ise Bakanlar Kurulu’nun kararının, bunların 1 Eylül’e kaydırılması yönünde olduğunu belirtti.

Kısıtlamaların devam ettiğini dile getiren İoannu, en azından 24 Haziran’a kadar 10 kişiyi aşan toplantıların yasak olduğunu da dile getirdi.

Havalimanlarındaki uçuşlar konusunda ise, iki ülke grubuyla ilgili açıklamaların geçerli olduğunu dile getiren Rum bakan, yeniden değerlendirme yapıldığını ve şimdilik kategorizasyonun değişmediğini söyledi.

Değişiklik olacağı zaman, havayolu şirketlerinin de planlamalarını yapabilmeleri için bunun hemen açıklanacağını ifade eden İoannu, sınır kapılarının açılmasıyla ilgili bir soruya ise, bu konunun bakanlar kurulu toplantısında ele alınmadığı sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, ülkedeki iş ve ekonomik hayatın kademeli olarak yeniden etkin hale gelmekte olduğunu yazdı.