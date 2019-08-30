Güney’de yangın can aldı

Güney Lefkoşa’da bir fabrikada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Güney Lefkoşa’nın “Strovolo” semtindeki sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada dün sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Strovolo Sanayi Bölgesinde bulunan elektrik teçhizatları üretimi yapılan bir fabrikada dün sabah 9 sularında yangın çıktı.

Binada mahsur kalan 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Yangında, ikisi ağır dört kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları yangın öncesinde patlama sesi duyduklarını dile getirdi.

Yangın esnasında oluşan siyah dumanın ise Lefkoşa’nın birçok bölgesinden görüldü.

