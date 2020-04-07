Güney’de vaka sayısında azalma

Güney’de yeni vaka sayısının 20’lerin altında seyretmeye devam etmesi halinde, bunun ilerleyen günlerde yavaş yavaş krizden çıkıldığı anlamına geleceği belirtildi

Güney Kıbrıs’ta korona virüsü vakalarının azalma eğilimi göstermesinin yüzleri güldürdüğü bildirildi.

Alithia gazetesi; “Gülümseme Büyüyor… İki Gün Üst Üste Vaka Sayısı 20’nin Altında Seyretti” başlığıyla manşete çektiği haberinde, vaka sayısının 20’lerin altında seyretmeye devam etmesi halinde, bunun ilerleyen günlerde yavaş yavaş krizden çıkıldığı anlamına geleceğini ve 1 Nisan’da açıklanan 58 yeni vakanın akabinde, vaka sayısında azalma eğilimi görüldüğünü yazdı.

Gazete, dün yapılan 718 testin sonucunda 19 yeni vaka tespit edildiğini; düne kadar toplam 11 bin 664 test yapıldığını ve şu anda Güney Kıbrıs’ta toplam 465 korona virüsü vakası bulunduğunu kaydetti.

Vakaların arasında yeni doğan bir bebeğin bulunduğunu ve bebeğin şu anda Makarios Hastanesi’nde negatif basınçlı izolasyon odasına tedavi altında olduğunu belirten gazete, 19 vakadan 9’unun pozitif vakalarla temaslı olduğunu; 10’unun ise virüsü nereden bulaştığının araştırıldığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde ise, salgının yayıldığı düşünülen Larnaka’ya bağlı “Aradippu” (Aradip) köyünde yapılan test sayısının artırıldığını ve düne kadar yapılan 508 testten yalnızca altısının pozitif çıktığını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, dün saat 18:00’de açıklanan 19 yeni vakanın ardından yanlışlık yapıldığının tespit edildiğini ve bir saat sonra yeni bir açıklama yapılarak, vaka sayısının 20 olduğunun açıklandığını yazdı.

Haberde, toplam vaka sayısının 466, ölü sayısının da 16 olduğu belirtildi.

ANASTASİADİS’İN KORUMALARINDAN BİRİNDE DE KORONA VİRÜS GÖRÜLDÜ

Gazete, yeni vakalar arasında 4 polisin bulunduğunu ve bunlardan birinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korumalarından biri olduğunu yazdı.

Bu durumun, Rum Başkanlık Sarayı’nı alarma geçirdiğini kaydeden gazete, hemen gerekli protokollerin uygulamaya konduğunu belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu polisin en son 1 Nisan’da görev alarak, Anastasiadis’e EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, hapishanelerde gömülü bulunan EOKA mezarlarını ziyaretinde eşlik ettiğini; ancak Başkan’ın arabasında yer almadığını yazdı.

Bu durum üzerine Anastasiadis’e ve tüm Başkanlık korumalarına test yapıldığını kaydeden gazete, Anastasiadis’e yapılan testin negatif çıktığını belirtti, korumalara yeniden test yapılacağı bilgisine yer verdi.

HASTANELER YAVAŞ YAVAŞ YENİDEN AÇILIYOR

Bu arada, Alithia gazetesi bir başka haberinde, korona virüsü vakalarının görülmesinin ardından kapatılan bazı hastanelerin yavaş yavaş açılmaya başladığını kaydetti.

Haberde, Baf Devlet Hastanesi hemodiyaliz bölümünün dün yeniden hizmet vermeye başladığı ve Baf’taki bazı özel kliniklerin de açıldığı belirtildi.