Güneyde vaka sayısı patladı

Rum Sağlık Bakanlığı günlük bilgilendirme çerçevesinde yaptığı açıklamada 21 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam hasta sayısının 116’ya çıktığını duyurdu

Kıbrıs Rum Kesimi’nde koronavirüs vakalarında bugün rekor artış yaşandı. Yapılan testler sonucu 21 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı günlük bilgilendirme çerçevesinde yaptığı açıklamada 21 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam hasta sayısının 116’ya çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada toplam vakalardan 62’sinin Güney Kıbrıs’taki temaslardan dolayı ortaya çıktığı ifade edildi.

Yeni vakalarla ilgili olarak ise 12 kişinin, hastalarla temasları olanların izlenmesi sonucu belirlendiği, 3 kişinin Baf Genel Hastanesiyle ilişkili olduğu, 6 kişinin ise yurt dışından gelen kişiler olduğu belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu akşam 20:30’da halka seslenmesi ve bazı tedbirler açıklaması da bekleniyor.