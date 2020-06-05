Güneyde vaka sayısı 960'a yükseldi

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 2 yeni covid-19 pozitif vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre son 24 saat içinde 1836 test yapılırken, bu testler sonuucnda biri yurt dışından dönen kişi biri de özel bir laboratuvarda yaptırılan testlerde ortaya çıkan olmak üzere 2 yeni vaka tespit edildi.

Bugünkü 2 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta koronavirüs vaka sayısı 960'a ulaştı.

Öte yandan bugün 4'ü Mağusa Hastanesi, 3'ü ise Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Servislerinde tedavi gören 7 hastanın entübe tedavisinin devam ettiği bildirildi.