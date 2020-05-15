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Güney’de vaka sayısı 910 oldu

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Güney’de vaka sayısı 910 oldu

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde 3 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 1794 sonucunda 3 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Bu vakalardan 2 tanesinin genel hastanelerde yapılan 279 test sonucunda tespit edildiği bildirilirken, diğer pozitif vakanın ise perakendecilik ve inşaat sektöründe çalışanlarına yapılan 716 test sonucunda ortaya çıktığı kaydedildi.

Bu tespit edilen yeni vakalarla toplam koronavirüs pozitif vaka sayısı 910 oldu.

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