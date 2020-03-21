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Güney’de vaka sayısı 84 oldu

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Güney’de vaka sayısı 84 oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’ta bugün 9 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece  toplam pozitif koronavirüs vaka sayısı 84’e yükseldi.

Rum haber kaynakları  vakalardan birinin Baf Genel Hastanesi’nden bir sağlık çalışanı olduğunu olduğunu belirtti.

Haberde diğer 4 vakanın , İspanya, İngiltere ve Polonya’ya seyahat ettiği, bir kişinin ise uçuş görevlisi olduğu kaydedildi.

Diğer vakalar birincil temaslardan geliyor.

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