Güney’de vaka sayısı 46'ya çıktı

Korona virüsü Güney’de her geçen gün yayılıyor. Güney Kıbrıs'ta dün 11'i sağlık personeli olmak üzere 13 yeni coronavirüs vakası tespit edildi. 11 sağlık personeli de Baf Hastanesi'nde daha önce test sonucu pozitif çıkan bir hastaya temas eden kişilerden oluştu. Böylece Güney’deki toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi

Güney Kıbrıs'ta dün 11'i sağlık personeli 13 yeni coronavirüs vakası tespit edildi. Güneydeki toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi.

11 sağlık personelinin Baf Hastanesi'nde daha önce test sonucu pozitif çıkan bir hastaya temas eden kişiler olduğu belirtildi. Diğer iki vakanın ise İngiltere’den ve Yunanistan’dan geldiği belirtildi.

Baf Hastanesi’nde Şubat’tan beridir yoğun bakımda tedavi gören 65 yaşındaki İngiliz hastada korona virüsü saptanmıştı. Bu hasta ile temas eden hastane personeli büyük korku yaşamaya başlamıştı. İşte bu korkular dün gerçeğe dönüştü. Baf Hastanesi’nde görevli 11 kişi, söz konusu İngiliz kadından korona virüsünü kaptı. Yapılan testler pozitif çıktı.

Bu durumda Kıbrıs’ın güneyinde 46 ve Kıbrıs’ın kuzeyinde 6 vaka bulunuyor. Ada genelinde toplam vaka sayısı 52’ye ulaştı.

BAF HASTANESİNDE BÜYÜK PANİK

Şubat ayından beridir Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi edilen 65 yaşındaki İngiliz hastada Covit-19 saptanmasından sonra, personelinin büyük bölümünün bu kişiyle uzaktan veya yakından temas etmiş olmasından kaygı duyulan Baf Genel Hastanesi’nde panik hali yaşandığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre 48 saatliğine bütün işlemleri durdurularak kapatılan ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılan hastanede, yatılı tedavi edilmekte olan 100 civarındaki hasta ve hastane personeline de virüs bulaşıp bulaşılmadığının saptanması için test yapılıyor.

İngiliz hasta ile yakın temasta bulunduğu için test yatırmaya çağrılan 34 yaşındaki bir hastane çalışanı ise, test yaptırmamak için kaçtı. Rum polisi söz konusu çalışanı dün sabah Lefkoşa’nın Rum kesiminde yakaladı.

Kısa süre önce bir akrabası tarafından ziyaret edildiği kaydedilen 65 yaşındaki İngiliz hastanın covit-19 bulaştığının kesinleşmesi üzerine Rum tarafındaki bütün hastane ve özel kliniklerde hasta ziyaretlerine izin verilmiyor. İngiliz hastanın da Baf Hastanesi’nden alınıp negatif basınç odası bulunan Limasol Hastanesi’nde nakledilmesi bekleniyor.

Covit-19 için referans hastane olarak belirlenen Paralimni’deki “Mağusa” hastanesinde tedavi görmekte olan 8 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, haber verildi. Gazeteye göre “Mağusa Hastanesi”ndeki yatak sayısı son düzenlemelerle yaklaşık 120’ye çıkarıldı.

GÜNEY’DEKİ İKİ VAKA TABURCU OLDU

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinde coronavirus pozitif test ettikten sonra tedavi için hastaneye kaldırılan ilk iki hasta dün virüsün sevk hastanesi Paralimni’deki Mağusa Hastanesi’nden taburcu edildi.

Geçtiğimiz Çarşamba gün hastaneye kaldırılan iki kişi dün hastaneden taburcu edilip 14 gün hükümetin belirlediği merkezde gözetim altında olacak.

Hastanedeki diğer 6 coronavirüs pozitif hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve her gün iyiye gittiği de belirtildi.

60 İNGİLİZ ASKERİ KARANTİNA

Ağrotur’daki İngiliz üslerinde görev ve ülkeye kısa süre önce Baf Havaalanı’ndan giriş yapan biri kadın iki askerin de covit-19 olduğu saptandı. An itibarıyla İngiliz Üslerinde 60 İngiliz askerinin karantina altında tutulduğu da bildirildi.