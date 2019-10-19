Güney’de turist rekoru

Güney Kıbrıs, Eylül ayında turist gelişlerinde yeni bir rekor yakaladı. 2018 Eylülü’nde 520 bin 138 olan turist sayısı, Eylül 2019’da 524 bin 707’ye ulaştı

Güney Kıbrıs’ın Eylül ayında turist gelişlerinde yeni bir rekor yakaladığı, 2018 Eylülü’nde 520 bin 138 olan turist sayısının Eylül 2019’da yüzde 0,9 artarak 524 bin 707’ye ulaştığı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Ocak-Eylül 2018’de 3 milyon 239 bin 760 olan turist gelişlerinin bu yılın aynı döneminde yüzde 0,6 artarak 3 milyon 260 bin 546’ya yükseldiğini yazdı.

Haberde, Eylül 2019’da Rusya’dan gelen turist sayısında yüzde 2,9 İsrail’den gelen turist sayısının da yüzde 12 artış; İsveç’ten gelen turist sayısı geçen yılla aynı düzeyde; İngiltere’den gelen turist sayısında yüzde 2,9 ve Almanya’dan gelen turist sayısında da yüzde 25,7 düşüş kaydedildiği belirtildi.

Habere göre, Rum Turizm Müsteşarlığı ile Larnaka ve Baf havalimanlarının işletmecisi Hermes Airpotrs, Alman havayolu şirketi “Condor” ile anlaşma yaptı. Anlaşma, gelecek yıldan itibaren Almanya’nın 4 havalimanından (Frankfurt, Münih, Duesseldorf ve Leipzig) Baf havalimanına haftalık 8 uçuş yapılmasını öngörüyor.

Nisan-Kasım 2020 dönemini kapsayacak bu güzergah ile Güney Kıbrıs’a giden yolcu sayısının yaklaşık 100 bin artması öngörülüyor.