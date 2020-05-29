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Güney’de trafik cezaları ikiye katlandı

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Rum tarafında araç kullanırken cep telefonuyla konuşma cezası 85 Euro’dan 150 Euro’ya yükseliyor

Güney’de trafik cezaları ikiye katlandı

Güney Kıbrıs’ta trafik cezalarının neredeyse iki katına çıkacağı bildirildi. 
Alithia gazetesi “Ateş Gibi Cezalar Geliyor” başlıklı manşet haberinde, Rum Meclisi Bayındırlık Komitesi’nin dünkü toplantısında trafik cezalarının artırılmasının onaylandığını ve Rum Meclisi’nde de birkaç gün içerisinde onaylanmasının beklendiğini yazdı.
Buna göre, emniyet kemerinin bağlı olmaması durumunda 85 Euro olan ceza ilk seferde 150 Euro, ikinci seferde 300 Euro’ya; araç kullanırken cep telefonuyla konuşma cezası 85 Euro’dan 150 Euro’ya, ikinci seferde 300 Euro’ya; sarı çizgiye park etme cezası 65 Euro’dan 100 Euro’ya; yaya geçidindeki yayaya yol vermemenin cezası 65 Euro’dan 200 Euro’ya ve motor sürücüleri için 85 Euro olan kask takmama cezası da 150 Euro’ya yükselecek.
 

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