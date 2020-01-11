banner255
banner69
Hyundai uçmaya başlayacak
Hyundai uçmaya başlayacak
3 0
25 0
 
Ne lastik kaldı, ne jant
Ne lastik kaldı, ne jant
71 0
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
118 0
Hamitköy'ün saha isyanı
Hamitköy'ün saha isyanı
149 0
GG, Joseph’i istiyor
GG, Joseph’i istiyor
141 0
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
55 0
banner374

Güney’de tonlarca patates suya gömüldü

banner27

Günlerdir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Güney Kıbrıs’taki patates tarlalarının sular altında kaldığı ve tonlarca patatesin çürüyeceği bildirildi.

Güney’de tonlarca patates suya gömüldü

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, yağışlar nedeniyle patateslerin 20 gündür suların içine gömülü olduğunu ve Avrupa piyasasına ithal edilecek olan 30-45 ton kadar patatesin çürüyeceğinin tahmin edildiğini yazdı.

Gazete, yağışlar dursa bile üreticilerin tarlaya gidebilmesi için 10-15 gün gerekeceğini ve traktör, kamyon ve tarımda kullanılan makinelerin de tarlalarda mahsur kaldığını kaydetti.
Alithia gazetesi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, patates üreticilerinin zararının karşılanacağını ve hükümetin bu konuda hassasiyetinin bulunduğunu söylediğini yazdı.
Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki 12 barajın yüzde yüz dolu olduğunu yazdı.
Gazete, Trodos’taki kar kalınlığının da 92 santime yükseldiğini kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.