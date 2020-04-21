Güney’de ticari dengede 1 milyar Euro açık

Güney’de bu yıl ticari dengede 1 milyar Euro’luk açık meydana geldi. Bu rakam geçen senenin aynı döneminde 0,7 milyar Euro olmuştu

Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre 2020 yılının ilk döneminde Güney Kıbrıs’ta mal ihracatının 0,4 milyar Euro olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, aynı dönemde ithalatın ise 1,5 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.

Bunun sonucunda ticari dengede 1 milyar Euro’luk bir açık meydana geldiğini yazan gazete, bu rakamın geçen senenin aynı döneminde ise 0,7 milyar Euro olduğunu anımsattı.

RUM İÇİŞLERİ BAKANINDAN AVRUPA KOMİSYONUNA VATANDAŞLIKLAR KONUSUNDA HAYIR

Gazete manşetten yer verdiği bir haberinde ise, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan yabancılara bunun karşılığında vatandaşlık verilmesiyle ilgili olan programın sona erdirilmesini istediğini; Rum İçişleri Bakanının ise buna net bir şekilde karşı çıktığını yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun 1 Nisan tarihinde gönderdiği mektuplarla, bahse konu programın Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan tarafından sonlandırılmasıyla ilgili olarak kendisine yol haritası sunulmasını istediğini kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanının ise bu konuda gazeteye açıklama yaptığını ve Güney Kıbrıs açısından böyle bir niyet olmadığını söylediğini iletti.

Rum içişleri bakanının, son aylarda programı daha da sıkı hale getiren önlemler alınmışken, Güney Kıbrıs tarafından programın sonlandırılmasına dair bir niyet bulunmadığını belirttiği ifade edildi.

Haberde, bilindiği üzere Rum hükümetinin, ekonominin canlandırılması için, son aylarda sunulan ve beklemede olan başvuruların incelenmesini hızlandırmaya karar verdiği de anımsatıldı.