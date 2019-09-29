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Güney’de tehlikeli sürüş yapanlar gözaltına alınacak

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Güney’de tehlikeli sürüş yapanlar gözaltına alınacak
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Güney Kıbrıs’ta, ciddi trafik ihlalleriyle ilgili cezaların artırılmasını öngören yedi yasa tasarısının, Rum Meclisi Ulaştırma Komitesi tarafından hızlı bir şekilde incelenmekte olduğu belirtildi.
Üç başka yasa tasarısının incelenmesinin ise önceki gün sona erdiğini yazan Fileleftheros, incelenen yasa tasarılarının polislere sürücü ihlali yapılan bir araca el koyma veya mahkemelere, dört ihlal kategorisiyle ilgili olarak, tehlikeli olarak addedilmesinden ötürü, bir sürücüyü duruşmaya kadar gözaltında tutma yetkisinin verilmesiyle alakalı olduğunu belirtti.
Bu kategorilerin aşırı sürat, aşırı alkol tüketimi, genç sürücüler tarafından alkol tüketilmesi aynı zamanda uyuşturucu tesiri altında sürüş yapma suçuyla alakalı olduğunu kaydeden gazete, üçüncü şahıs sigortası dahi olmayan bir sürücünün direksiyon başında yakalanması durumunda, polislere araca el koyma ve aracın çekiş masraflarının ise ihlali yapan kişiye ödettirilmesi olanağı verileceğini ekledi.

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