Güney’de tedbirlerin Mayıs'a kadar uzatılması gündemde

Rum Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Epidemiyoloji ve Bilim Kurulu, kısıtlayıcı tedbirlerin Nisan ayı sonuna kadar uzatılması önerisini yaptı

Rum Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Epidemiyoloji ve Bilim Kurulu’nun, kısıtlayıcı tedbirlerin Nisan ayı sonuna kadar uzatılması önerisini yaptığı ve bu önerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in liderliğinde yapılan dünkü Bakanlar Komitesi toplantısında ele alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, tedbirlerin Mayıs ortası veya sonuna kadar uzatılması olasılığının da bulunduğunu; bu konudaki nihai kararın yarın yapılacak olan Rum Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını ve bu düşüncenin arkasında yatan sebebin, şu ana kadar uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerle elde edilenlerin yerle bir olmaması olduğunu yazdı.

Haberde, süpermarketlerin Pazar günü kapalı kalacak olması kararının yanı sıra, Cumartesi günleri çalışma saatlerinin gece saat 22:00’ye kadar uzatılması ve yaşlılar için geçerli olan sabah saat 10:00’a kadar markete girebilme kuralının, sabah saat 09:00’a çekilmesi gibi yeni tedbirlerin de gündemde olduğu belirtildi.

138 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum polisinin dün sabah saat 06:00’dan akşam 18:00’a kadar yaptığı 14 bin 927 denetim çerçevesinde, 138 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kestiğini yazdı.

Haberde, Rum polisi aleyhinde de 12 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 13 şikayet yapıldığı ve bunların orantısız şiddet kullanımı, ambulans geçişine engel olma ve gereksiz yere ceza kesme gibi konularla alakalı olduğu kaydedildi.

DÜN 72 RUM DAHA DÖNDÜ

Gazetenin bir başka haberinde de, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, 72 Rum’un daha Güney Kıbrıs’a döndüğünü kaydettiği bildirildi.

Haberde, 72 kişinin evlerinde 14 gün boyunca karantina altında olacakları ifade edildi.