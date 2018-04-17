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Güneyde susuzluk alarmı

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Güneyde susuzluk alarmı
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Rum Su İşleri Dairesi’nde dün düzenlenen toplantıda, çiftçi örgütlerine, yaz döneminde tarıma ve hayvancılığa sağlanabilecek su miktarı konusunda bilgi verildi, çiftçilerden, yeni ekim yapmamaları istendi. 
Politis’in haberine göre, sert tartışmaların da yaşandığı toplantıda, barajlardaki su miktarı ancak hayvanların ve ağaç gibi kalıcı bitkilerin sulanmasına yetecek kadar olduğundan, çiftçilerin yeni ekim-dikim yapmaması gerektiği vurgulandı. 
Su İşleri Dairesi, çiftçilere, kalıcı bitkilere verdikleri suyu da azaltmaları, bu yıl bunlar için verilebilecek suyun, geçen yıl verilenden çok daha az olabileceği uyarısında da bulundu. 

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