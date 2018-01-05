Güneyde seçmen sayısı 550 bin 593 kişi

Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak’ta yapılacak Başkanlık seçimlerinde 550 bin 593 kişinin oy kullanabileceği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi Rum Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 550 bin 593 seçmenden 279 bin 378’inin kadın, 271 bin 215’inin de erkek olduğunu yazdı.



Yaş gruplarına bakılacak olursa en çok seçmenin 30-39 yaş grubunda olduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, buna göre 9 bin 303 kişinin 18-19 yaşlarında, 83 bin 518 kişinin 20-29 yaş arasında, 99 bin 779 kişinin 30-39 yaş arasında, 85 bin 485 kişinin 40-49 yaş arasında, 96 bin 365 kişinin 50-59 yaş arasında, 84 bin 24 kişinin 60-69 yaş arasında, 92 bin 119 kişinin de 70 ve üzeri yaşlarda olduğunu aktardı.



Haberde yurtdışında 38 seçim merkezinin kurulacağı da belirtildi.