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Güney’de sağlıksız etlere dikkat

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Güney Kıbrıs’ın İngiltere’den ithal ettiği bazı etlerin sağlıksız olduğu ortaya çıktı

Güney’de sağlıksız etlere dikkat
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Güney Kıbrıs’ın İngiltere’den ithal ettiği sağlıksız etlerin bir kısmına el konulurken, bir kısmının da piyasaya girdiği ve tüketildiği bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi, İngiltere’de sağlıksız olduğu ortaya çıkan sığır etlerin Güney Kıbrıs’a da ihraç edildiğini yineledi.
Rum Veteriner Dairesi’nin AB’nin yetkili organlarının verdiği bilgi üzerine 2 bin kilo ete el koyduğunu kaydeden gazete, ancak 870 kilo etin Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren tanınmış bar ve restoranlar zincirine dağıtıldığını belirtti. 
Gazete bahse konu bar ve restoranlar zincirine elindeki etleri kullanmaması uyarısında bulunulduğunu aktardı. 
Öte yandan habere göre Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüketicilerin bahse konu etlerin tüketilmesi nedeniyle sağlık açısından herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirtti. 
İngiltere’de etlerin tüketilmesinin ardından sağlıkla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığını söyleyen Pipis, Güney Kıbrıs’ta da bir miktar etin tüketildiğin ancak herhangi bir vakayla karşılaşılmadığını ifade etti. 
 

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