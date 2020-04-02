Güney’de rekor artış

Güney Kıbrıs’ta korona virüsü yine can aldı. 66 yaşındaki bir vaka hayatını kaybetti. Böylece Güneyde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan Güney’de dün 58 kişide daha korona virüsü görüldü, toplam vaka sayısı ise 320’ye ulaştı

Güney’de koronavirüste ölüm oranı yüzde 3. Bu oran yüksek olarak değerlendiriliyor. Ölenlerin ortalama yaşları ise 68. Veriler, sağlık sisteminin daha kötü günler için bir an önce hazırlanmasının gerekliliğini ortaya koyuyor

Güney Kıbrıs’ta korona virüsü dün yine can aldı. Korona virüsü nedeniyle tedavi gören 66 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

Böylece Güneyde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Öte yandan Güney’de dün 58 kişide daha korona virüsü görüldü.

Hastalardan 24'ü yerel bulaş, 2'si İngiliz Üslerinden olduğu diğer 32 kişinin ise araştırıldığı kaydedildi. Güney’de toplam vaka sayısı ise 320’ye ulaştı.

GÜNEY’DE ÖLÜM ORANI ENDİŞESİ

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs yüzünden önceki gün yaşamını yitiren kişinin 83 yaşında ve ciddi rahatsızlığı bulunan bir kişi olduğu açıklandı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, önceki güne kadar Güney’de hayatını kaybedenlerin yedisinin erkek, birinin de kadın olduğunu ve ortalama yaşlarının da 68 olduğunu yazdı.

Gazete, önceki gün 550 test daha yapıldığını ve bunlardan 32’sinin pozitif çıktığını belirterek; 32 vakadan 13’ünün pozitif vakalarla temas ettiğini, 4’ünün İngiliz Üsleri’nde tespit edildiğini, 15’inin ise pozitif hastalarla herhangi bir temasta bulunmadıklarından dolayı, virüsü nereden kaptığının araştırıldığını kaydetti.

Haberde, şu ana kadar Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ile Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği’nde toplam 7 bin 397 test yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, şu anda Güney Kıbrıs’taki ölüm oranının yüzde 3 ile çok yüksek bir oran olduğunu, virüsün bulaştığı diğer ülkelerdeki ölüm oranının da bu seviyede olduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete, “Ölüm Oranı Endişesi… 35 Gün İçerisinde Yeni Yoğun Bakım Üniteleri Oluşturulup Personel Aktarılacak, Daha Kötü Olaylar İçin Ön Hazırlık Yapılıyor” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, verilerin sağlık sisteminin daha kötü günler için bir an önce hazırlanmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu ve şu anda 11 kişinin yoğun bakım ünitesinde, 4 kişinin özel bakım ünitesinde, 28 kişinin de normal odada tedavi gördüğünü kaydetti.

Yoğun bakım ünitesindeki yatakların yetersiz olduğunu ve daha kötü senaryolarla karşı karşıya kalınması halinde ihtiyaçlara yanıt veremeyeceğini belirten gazete, şu anda Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 60 yatak bulunduğunu ve hafta sonuna kadar buraya 18 yatak daha ekleneceğini yazdı.

Gazete, 35 gün içerisinde, kapasitenin 120 yatağa çıkarılabilmesi için yoğun çaba gösterildiğini de belirterek, Limasol Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesine de personel takviyesi ve ilave yatak için uğraş verildiğini kaydetti.

Haberde ayrıca, 100 bin hızlı test siparişinin verildiği ve tek kullanımlık eldivenler ile koruyucu kıyafetler için 20 milyon Euro’luk ödenek ayrıldığı ifade edildi.

Gazete, haberinin devamında da, koronavirüsle ilgili bir tabloya yer verdi. Tabloda Güney Kıbrıs’taki vakaların yüzde 57’sinin erkek, yüzde 42’sinin kadın; yüzde 66’sının 25-59 yaş aralığında; yüzde 26’sının 60 yaş üzeri, yüzde 5’inin 0-19 yaş aralığında ve hastaların yaş ortalamasının 47, ölenlerin yaş ortalamasının 68 olduğu ve en fazla vakanın yüzde 39,3’lük oranla Baf’ta görüldüğü belirtiliyor.