Güney’de özeldeki çalışanların maaşlarını da devlet ödeyecek

Güney Kıbrıs, ekonomi için yeni önlemler aldı. Devlet ve özelde 220 bin çalışanın yanı sıra 31 bin işyeri sahibinin maaşlarını devlet ödeyecek. Sağlık harcamaları için 100 milyon Euro, turizme 11 milyon, eğitime 3 milyon destek ödemesi yapılacak. Hastalar özel hastanelere sevk edilebilecek

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs’ün yol açtığı ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için yeni önlemler paketi açıklandı.

Buna göre devlet ve özelde 220 bin çalışanın yanı sıra 31 bin işyeri sahibinin maaşlarını devlet ödeyecek.

Fileleftheros’a göre, masada 462 milyon Euro değerinde bütçe önlemi var. Bu meblağın 235 milyon Euro’su bir aylık gelir desteği için. Gelir desteği kaleminden 180 Euro çalışanlar, 20 milyon Euro kendi işinin sahibi olanlar ve 20 milyon Euro ebeveyn izinleri, 15 milyon Euro da hastalık izinleri için. Rum yönetiminin, zayıf kesimi belirli bir ekonomik düzeyde tutmak ve işletmelerin ayakta kalmasını sağlamak maksadıyla mart ayı için 220 bin çalışan ve 31 bin kendi işinin sahibi olan kişiye ödeme yapacağı kaydedildi.

Daha önce açıklanan önlemlerin haricinde turizmin ayağa kaldırılması için 11 milyon, eğitim için 3 milyon, üniversite öğrencileri için 15 milyon, genel sağlık sistemi ödemelerinin ertelenmesi için 98 ve sağlık harcamaları için 100 milyon Euro destek ödemesi yapacak. Elektrik enerjisi kullanımının yüze 10 azaldığı da kaydedilen haberde, ekonomik pakette KDV ve Sosyal Sigorta ödemelerini de erteleyerek işletmelere doğrudan destek maddesi de bulunduğu, bu olağan dışı durum devam ettiği sürece vadesi geçmiş ödemeler planı dahilinde olanlar için özel kolaylık düzenlemeleri yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Rum Bakanlar Kurulu, dün sabah gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, ağırlıklı olarak tarım sektörünü destekleyen bir dizi önlem açıklarken, kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasında işbirliği protokolü imzalandığını da duyurdu.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Coronavirüsüyle mücadelenin ekonomik etkileri çerçevesinde bir dizi önlem daha aldığını aktardılar.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, daha önce alınan bir dizi önlemin yanı sıra, tarım sektörünü destekleyecek bazı önlemleri de karara bağladı.

Açıklanan önlemler arasında, çiftçilerin üç aylık sürede tüketecekleri su miktarının yüzde 20’sinin ücretsiz olması, Ağustos ayına kadar su kesintisi yapılmaması, tarımda çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının çalışma izinlerinin otomatikman yenilenmesi gibi unsurlar dikkat çekiyor.

Habere göre, sokak hayvanlarına yardım yapan kuruluşlara, mama ve diğer ihtiyaçlar için 50 bin Euro verilmesi de karara bağlandı.

Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özel Hastaneler Derneği arasında, devlet hastanelerinin yükünü azaltma amacıyla hasta sevkleri konusunda protokol imzalandığını belirttiler.

Açıklamada, söz konusu protokolle, hali hazırda mevcut işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı da ifade edildi.