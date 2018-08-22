Güneyde naylon poşet kullanımında büyük düşüş

Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs Temsilcisi İerotheos Papadopulos, Güney Kıbrıs’ın, bu kadar kısa bir süre içerisinde naylon çanta kullanımında belki de en büyük düşüşü sağlayan ülke olduğu bildirildi

Güney Kıbrıs’ta naylon poşet kullanımında yüzde 75-80’lere varan düşüş olduğu bildirildi.

Politis gazetesine göre Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs Temsilcisi İerotheos Papadopulos, Güney Kıbrıs’ın, bu kadar kısa bir süre içerisinde naylon çanta kullanımında belki de en büyük düşüşü sağlayan ülke olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Verilere göre naylon poşetlerle ilgili yasanın geçtiği 1 Temmuz’dan itibaren naylon poşetlerin kullanımının yüzde 75-80 oranında azaldığına dikkat çeken gazete, artık bedava olmayan naylon çantaların 6 sentten satıldığını da aktardı.

Habere göre Papadopulos, Kıbrıs Türk toplumunda da naylon çanta kullanımının azaltılmasına ilişkin büyük ilgi olduğunu söyledi.

Bu nedenden dolayı temsilciliğin, bilgilendirme kampanyasını, adanın kuzeyinde faaliyet gösteren “bilgi ofisi” aracılığıyla KKTC’ye doğru genişleteceğini ifade eden Papadopulos, kirliliğin sınır tanımadığını belirterek, güney ve kuzey arasında çevre yönetimi meselelerinde dengesizliğin olamayacağını, zira bir şekilde tüm adanın etkilendiğini söyledi.