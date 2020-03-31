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Güneyde mahkum affı masaya yatırıldı

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Güneyde mahkum affı masaya yatırıldı

Rum Merkezi Cezaevindeki mahkumların sayısının, Korona virüsü salgını karşısında tedbir amaçlı azaltılması yönünde bir dizi önlem alınması kararlaştırıldı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Korona virüsü tehdidi sebebiyle, aşırı dolu olan Rum Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumların sayılarının azaltılmasına yönelik bir düzü önlemin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantıda ele alındığını yazdılar.
Gazete, her yıl verilen başkanlık affının kapasitesi 540 olan ancak şu anda 810 mahkumun bulunduğu cezaevindeki aşırı doluluk oranının azaltılması çerçevesinde genişletilmesinin gündemde olduğunu belirterek, ayrıntıların bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda netleşeceğini duyurdu.

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