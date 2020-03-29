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Güneyde korona virüsten bir ölüm daha

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Güneyde korona virüsten bir ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta korona virüs nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybettiği bildirilirken korona virüs vaka sayısı 214'e ulaştı.

Lefkoşa Genel Hastanesi'nde tedavi görmekte olan koroner kalp hastası olan 68 yaşındaki bir erkeğin bugün korona virüs tedavisine cevap vermemesi sonucunda hayatını kaybetti.

Bugünkü ölümle birlikte Güneyde korona virüsten can kaybı 6'ya yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada bugün 35 yeni pozitif vakanın daha testlerde ortaya çıktığı belirtilerek toplam vaka sayısının 214'e ulaştığı kaydedildi.

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