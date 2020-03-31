Güneyde korona virüsten 8. ölüm ve 32 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 550 test sonuucnda 32 kişide daha Covid 19 pozitif tespit edilirken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Güneydeki toplam sayı 262'ye yükseldi.

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ve Lefkoşa Genel Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü tarafından toplam bugüne kadar 7.397 laboratuvar analizi tamamlandıktan sonra 262 COVID-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Bugün hayatını kaybeden kişinin ise 83 yaşında olan böbrek yetmezliği sorunu yaşayan bir adam olduğu beliritldi.

Virüs teşhisi konan ve hastaneye kaldırılan 23 kişinin ise iyileştiğini belirtildi.