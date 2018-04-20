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Güney’de korkunç cinayet

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Güney Lefkoşa'nın Strovolos bölgesinde bir çift, evlerine giren maskeli kişiler tarafından öldürüldü

Güney’de korkunç cinayet
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 Güney Lefkoşa'nın Strovolos bölgesinde bir çift, evlerine giren maskeli kişiler tarafından dün sabaha karşı öldürüldü.

59 ve 60 yaşlarında olan çift bıçaklanarak öldürülürken evde bulunan 14 yaşındaki çocukları kaçarak kurtuldu. 

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’nın Strovolos bölgesinde dün sabah saat 01.30’da çifte cinayet işlendi. Kıbrıs Rum basınından derlenen habere göre, Kıbrıs Bankası’nda görev yapan 60 yaşındaki George Hadjigeorgiou ve English School’da öğretmenlik yapan 59 yaşındaki Dina Sergiou isimli çift, evlerine giren maskeleri kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

Haberlere göre çiftin 15 yaşındaki evlatlık oğlu, eve giren maskeleri kişiler tarafından, “sana zarar gelmeyecek” denilerek komşu eve kaçmasına izin verildi. 

Çiftin oğlunun polise verdiği bilgiye göre, siyah kıyafetli ve maskeli zanlılar Kıbrıs şivesi ile konuşuyordu.  İlk incelemede eve zorla girildiğine dair herhangi bir bulgu bulunmadı. Çiftin yatak odasında öldürüldüğü, evden herhangi bir şeyin çalınmadığı da gelen bilgiler arasında. 

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