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Güney’de karantina bitiyor

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Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların bir bölümü bugünden itibaren kaldırılıyor

Güney’de karantina bitiyor

 

Güney Kıbrıs’ta, Korona virüs salgını sebebiyle uygulamaya konan karantina ve kısıtlama kurallarında gevşemeye gidilmesine bu sabah saat 06:00’dan itibaren başlandı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların bir bölümünün bu sabah 06:00’dan itibaren kaldırılacağını, Rum hükümet yetkililerinin ise, kısıtlamaların gevşetilmesine karşın halka kurallara uymaları çağrısında bulunduklarını yazdılar.
Bu sabahtan itibaren binlerce kamu ve özel sektör çalışanının iş başı yapacaklarını belirten gazete, karantina kurallarının yeniden sıkılaşmaması adına halka, kurallara uyma çağrısı yapıldığının altını çizdi.
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Adalet Bakanı Yorgos Savvidis önceki günkü açıklamalarında, daha sıkı tedbirlere geri dönüş yaşanmaması adına halktan kurallara uymalarını talep ettiler.
Rum yetkililer, kısıtlamaların gevşetildiği bu dönemde halkın iki kat daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar

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