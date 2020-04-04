Güney’de her gün bir ölü

Güney’de dün 64 yaşında bir koronavirüs hastası hayatını kaybetti, ayrıca dün 40 yeni vaka tespit edildi. Böylece Güney Kıbrıs’ta korona virüs vaka sayısı 396’ya yükselirken ölü sayısı 11 oldu

Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs dün bir can daha aldı, 64 yaşında bir erkek daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 11’e yükseldi.

Ayrıca Güney’de dün 40 yeni vaka tespit edildi ve toplam korona virüs vaka sayısı 396’ya yükseldi.

Güney’de dün görülen yeni coronavirüs vakalarının 29’u pozitif bulunan kişilerin temaslarının izlenmesi yoluyla ortaya çıkarıldı.

Kıbrıslı Rum uzmanlar 2 vakanın yurtdışı seyahatinden dönen kişilerden saptandığı, 9 vakanın ise geçmişi araştırılan kişilerden olduğunu açıkladı.

Dr. Leontios Kostrikis, teyit edilen 396 vakanın 268'inin Coronavirüs'e pozitif bulunan diğer insanlarla temas halinde olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 9447 test yapıldığı da açıklandı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları ve bundan kaynaklı ölümlerde artış gözlemlenmesi endişelere neden oluyor.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, önceki sabah, bakanlıkta çalışan bir memurun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle alarma geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi, bahse konu memurun, teste tabi tutulduğunu, tedbir amaçlı olarak ev karantinasında bulunduğunu, ancak birkaç gün önce bazı dosyalar almak için Rum Dışişleri Bakanlığı’na gittiğini yazdı.

Bahse konu memurun, test sonucunun pozitif çıkması üzerine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verildiğini yazan gazete, bu gelişmenin ardından Hristodulidis’in bakanlığın 24 saat kapatılması talimatı verdiğini belirtti.

Gazete, bahse konu memurun yakın çalışma arkadaşlarına da test yapıldığını, 3 kişinin testinin negatif çıktığını diğer 1 kişinin ise test sonuçlarının beklendiğini yazdı.

