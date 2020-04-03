Güneyde her 4 vakadan 1’nin sağlık sektöründen

Her 4 vakadan 1’nin sağlık sektöründen olduğunu yazan Rum basını, bu durumda vakaların yüzde 25’nin (67 kişi) sağlık sektöründen, bunlardan yüzde 6’sının (15 kişi)doktor, yüzde 13’ünün(35 kişi) hasta bakıcı/hemşire, yüzde 4’ünün(11 kişi) sağlık çalışanı, yüzde 2’sinin ise yardımcı personel olduğunu belirtti

Güney Kıbrıs’taki koronavirüse ilişkin yaşanan süreç konusunda epidemiyolojik analizin yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin, dün açıkladığı, 31 Mart tarihine kadar olan dönem için bu konudaki verilere geniş yer verdi.

Gazete, Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin ilk epidemiyolojik analizin, Güney Kıbrıs’taki korona cephesindeki durumlara ilişkin sürecin endişe verici olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Durumun ciddiyetinin, koronavirüsün yayılmasının yerel niteliğe sahip olması, Baf ve Aradip’in, virüsün yayılmasının esas odak noktalarını teşkil etmesinden kaynaklandığını yazan gazete, teyit edilen vakaların yüzde 17.5’inin Aradip, yüzde 20’sinin ise Baf’tan olduğunu belirtti.

Habere göre sağlık sektöründen 67 kişi koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçerken, 31 Mart tarihine kadar 267 Kovid-19 vakası teyit edildi.

Her 4 vakadan 1’nin sağlık sektöründen olduğunu yazan gazete, bu durumda vakaların yüzde 25’nin (67 kişi) sağlık sektöründen, bunlardan yüzde 6’sının (15 kişi)doktor, yüzde 13’ünün(35 kişi) hasta bakıcı/hemşire, yüzde 4’ünün(11 kişi) sağlık çalışanı, yüzde 2’sinin ise yardımcı personel olduğunu belirtti.

Kovid-19 vakalarının yaş ortalaması 48.5 olarak belirlenirken vakalardan yüzde 53’ünün erkek, yüzde 47’sinin ise kadın olduğunu belirten gazete, yurt içi iletim(yayılma) vaka sayısının, yüzde 69’a denk gelen 183 olduğunu, bunlardan 37’sinin (yüzde 20) Baf Hastanesi, 32’sinin (yüzde 17.5) ise Aradip bölgesiyle ilişkili olduğunu yazdı.

Habere göre, Kovid-19 vakalarından yüzde 53’üne denk gelen 141 kişi erkek, yüzde 47’ye denk gelen 125 kişi ise kadın.

Vakaların yaş grubuna göre dağılımı ise 0-17 yaş arası 11 kişi(yüzde 4), 18-59 yaş arası 175 kişi (yüzde 66), 60 yaş ve üzeri 78 kişi (yüzde 30) şeklinde yer aldı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise, Güney Lefkoşa yüzde 29 ile 77 kişi; Larnaka yüzde 28 ile 75; Baf yüzde 23 ile 61 kişi; Limasol yüzde 11 ile 30 kişi; “Mağusa bölgesi” yüzde 6 ile 16 kişi; İngiliz Üsleri yüzde 2 ile 4 kişi şeklinde yer aldı.

Gazete, verilen bilgilerde ayrıca 1 vakanın, Almanya’dan geldiği, 3 vakanın ise ikamet izninin bulunmadığının da ifade edildiğini yazdı.

Gazete, 267 vakadan yüzde 25’inin sağlık sektöründen olduğunu, veriler kapsamında ise bu konuda en çok yara alan bölgenin, toplam 7 doktor, 23 hemşire/hasta bakıcı, 2 sağlık çalışan ve 2 yardımcı personel ile Baf olduğuna dikkati çekti.

Habere göre Güney Lefkoşa’da ise 5 doktor, 6 hemşire/hasta bakıcı, 2 sağlık çalışanı, 2 yardımcı personel; Larnaka’da 2 doktor, 3 hemşire/ hasta bakıcı, 4 sağlıkçı; Limasol’da 1 doktor, 2 hemşire/hasta bakıcı, 2 sağlık çalışanı ve 1 yardımcı personel; “Mağusa bölgesinde” 1 hemşire, 1 sağlık çalışanı ve 1 yardımcı personel koronavirüse yakalandı.

Güney Kıbrıs’ta 31 Mart tarihine kadar 8 ölüm kaydedildiği, ölüm oranının yüzde 3 olarak belirlendiği, her 100 bin sakin temelinde ise ölüm oranının yüzde 0.9 olduğu kaydedildi.

8 ölümden 7’sinin erkek, yaş ortalamasının ise 68.7 olduğunu yazan gazete, ölümlerden 3’ünün Baf, 2’sinin Güney Lefkoşa, 2’sinin Larnaka ve 1 kişinin ise Limasol’dan olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde, Kovid-19 vakalarından yüzde 30’unun(81 kişi) hastanede tedavi gördüğünü, bunlardan 29 kişiye denk gelen yüzde 36’sının ise taburcu olduğunu yazdı.

Habere göre, yoğun bakım ünitelerinde tedavi görenlerin oranı ise 9 kişiye denk gelen yüzde 11 olarak yer aldı.

Güney Kıbrıs’ta ayrıca 31 Mart tarihine kadar 7 bin 397 test yapıldı.

BAF VE ARADİP’TEKİ KORONAVİRÜS VAKALARI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, tüm ilgili makamların, koronavirüsün, çok sayıda vakanın kaydedildiği özellikle Baf ve Aradip’te yayılmasından kaynaklanan daha kötü durumlara yetişmeye çalıştığını belirtti.

İlgili makamların, bu iki bölgede vatandaşlara karantina uygulamayı düşündüğünü yazan gazete, ilgililerin ayrıca olası diğer vakaların belirlenmesi amacıyla Baf’ta bin, Aradip bölgesinde ise 300 adet test yapılmasına da karar verdiğini belirtti.

Habere göre Baf bölgesinde vaka sayısı 120’yi geçerken Aradip’te geçtiğimiz Salı gününe kadar vaka sayısı 39’a ulaştı. Bu bölgelerdeki vaka sayısı nüfusa göre çok fazla olarak addediliyor.

Gazete, Baf bölgesindeki yayılman kaynağının, İngiliz bir taşıyıcının, Baf hastanesinde yatan bir hastayı ziyaret etmesi olarak addedildiğini belirtti.

Habere göre nüfusu 25 bin olan Aradip’teki yayılma nedeni ise çok sayıda kişinin katıldığı iki cenaze olarak gösteriliyor.