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Güneyde hanelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik

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Güneyde 2020 yılı içerisinde hanelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik için 7 milyon 500 bin Euro’su yenilenebilir enerji üretim sistemi kurulumu, 600 bin Euro’su da güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi kurulumuna destek verilecek

Güneyde hanelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik

 Rum Bakanlar Kurulu, 2020 yılı içerisinde hanelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik için iki ödenek planı ve bunun için de 8 milyon 100 bin Euro’luk ödenek ayırdı.
Fileleftheros’un haberine göre, teşvik planlarından biri 2020 yılı içerisinde hanelerde yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji tasarrufunu teşvik, diğeri de hanelerde güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi kurulumunu veya mevcut sistemin değiştirilmesi ile ilgili.
Ayrılan 7 milyon 500 bin Euro’su yenilenebilir enerji üretim sistemi kurulumu, 600 bin Euro’su da güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi kurulumu veya değiştirilmesi için ayrılan ödenek yaklaşık 6 bin 500 başvuruyu (4 bin 500 yenilenebilir enerji üretim sistemi, 2 bin güneş sistemi) karşılayacak.

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