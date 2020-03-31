Güney’de ev karantinasında olanlara kelepçe takılacak

Güney'de kendi evlerinde karantina altında olan kişilere elektronik kelepçe takılması gündemde

Güney Kıbrıs’ta Korona virüsü salgınının önüne geçilmesi çerçevesinde dün alınan yeni önlemler yürürlüğe girdi.



Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilebilmesi çerçevesinde Rum hükümetinin aldığı önlemleri dün daha da sıkılaştırdığını belirterek, önlemlere ayrıntılı şekilde yer verdiler.



Gazete, bu sabahtan itibaren yürürlüğe giren yeni önlemler çerçevesinde saat 21:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladığını belirtirken, bu saatler dışındaki dolaşıma da kısıtlama getirildiğini aktardı.



Sokağa çıkma yasağı bulunan saatler dışında her şahsın günde bir kez, SMS yoluyla verilen izin sonrasında dışarı çıkmasına izin verileceğini vurgulayan gazete, diğer bir önlemin ise, taşıtlarda sürücü de dahil olmak üzere en fazla 3 kişinin seyahat etmesi şartının getirildiğini aktardı.



Gazete, evlerde ise, ikamet edenlerin dışında kişilerin toplanmasının da yasaklandığını vurgularken, yasaklara uymayanlara verilecek para cezasının ise 150 Euro’dan 300 Euro’ya çıkarıldığını belirtti.



EV KARANTİNASINDA OLANLARA ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK



Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, günde bir kez dolaşım izninden, eczanelere, kan vermeye, doktora, kendi bakımını yapamayan kişilere ve RMMO’ya gidişlerin muaf olduğunu vurgularken, önlemlere uymayanların denetlenmesinde “mahalle gözlemcilerinin” kullanılacağını ifade etti.



Yoannu, gecelerin nöbetçi eczanelere gidiş için sokağa çıkma yasağının olmayacağını da belirtirken, Korona testi pozitif çıkan ve kendi evlerinde karantina altında olan kişilere elektronik kelepçe takılmasının da gündemde olduğunu sözlerine ekledi.