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Güney'de dolu zararı 10 milyon Euro'nun üzerinde

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Güney'de dolu zararı 10 milyon Euro'nun üzerinde
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Son birkaç gün etkili olan dolu yağışı tarımsal ürünlere zarar verdi. Olumsuz etkilenen çiftçilerin uğradığı zararın yarısı hemen tazmin ediliyor.
Fileleftheros ve diğer gazeteler ilk değerlendirmelere göre dolu yağışının ürünlere verdiği zararın, kuraklıkla birlikte, 10 milyon Euro’nun üzerine çıkacağını yazdı.
Habere göre Rum Bakanlar Kurulu, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, üreticilerin uğradığı maddi zararın yüzde 50’sinin hemen, geriye kalanının da üretici başvurularının incelenmesiyle birlikte eylül sonuna kadar tazmin edilmesi önerisini  kabul etti. 

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