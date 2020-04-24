Güney’de büyük işletmelerin Haziran’da açılması gündemde

Güney’de Mayıs başında kuaförlerin ve spor salonlarının sosyal mesafe ve hijyen kuralları temelinde açılmaları öngörülürken, alışveriş merkezleri, oteller, eğlence yerleri ve restoranların ise Haziran’da faaliyete geçmesi düşünülüyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle uygulamaya konulan tedbirlerin Mayıs ayından itibaren aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin bir plan üzerinde çalışılıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün Korona salgını danışma kuruluyla gerçekleştirdiği toplantıda, salgın sebebiyle alınan önlemlerin nasıl ve ne zaman gevşetilmeye başlanacağını ele aldığını yazdılar.

Gazete, elde edilen bilgilere göre, gündelik hayatın normalleşmesi için gerekli olan bazı kriterlerin gerçekleşmesi durumunda kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve danışma kurulunun önceki gün gerçekleştirdikleri toplantıda, kısıtlama ve önlemlerin nasıl ve ne şekilde kaldırılacağının ayrıntılarıyla ele alındığını vurgulayan gazete, kesin kararın 29 Nisan tarihinde verilmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Habere göre, söz konusu danışma kurulu bu konuda hazırlayacağı ayrıntılı önerileri 28 Nisan Salı günü Anastasiadis’in bilgisine sunacak ve ilgili karar 29 Nisan Çarşamba günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen Korona virüs vakalarının tekli rakamlara düşmesi veya sıfırlanması durumunda kısıtlama ve önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasının söz konusu olabileceğini vurgulayan gazete, ilk aşamada küçük işletme ve fabrikaların açılmasının gündemde olduğunu yazdı.

Habere göre, Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek bu ilk açılımın ardından yine Mayıs ayı içerisinde kuaförler, berberler, spor salonlarının, sosyal mesafe ve hijyen kuralları temelinde yeniden açılmaları öngörülürken, alışveriş merkezleri, oteller, eğlence yerleri ve restoranların ise dördüncü aşamada ve Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmeleri düşünülüyor.

POLİKLİNİKLER RANDEVU SİSTEMİYLE

Gazete bir diğer haberinde ise, devlet hastanelerinin poliklinik hizmetlerinin dün itibariyle ve sadece randevu sistemiyle verilmeye başlandığını bildirdi.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun önceki günkü açıklamasında, dünden itibaren polikliniklerin randevuyla hasta kabulüne başlayacaklarını, her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise ameliyatların da önünüzdeki günlerde yeniden başlamasının planlandığını duyurduğunu aktardı.

Yoannu ayrıca, aşı bulunana kadar virüsün hayatımızdan çıkmayacağını ve virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirterek, Kıbrıs’ın bir ada olması ve girişlerin kapatılması sebebiyle avantajlı durumda bulunulduğunu ifade etti.