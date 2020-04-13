Güney’de bir ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta dün 17 yeni korona virüsü vakası daha saptandı, bir kişi de hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta dün 17 yeni korona virüsü vakası daha saptandı, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, son 24 saatte 804 test yapıldığını ve şu ana kadar toplam vaka sayısının 633’e, ölüm sayısının 11’e yükseldiğini duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 17 vakadan 10’u, daha önceden pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilerin takibiyle; biri de, kamu ve özel sektörde çalışan personel için başlatılan tarama testleri kapsamında saptandı.

Açıklamada, 6 vakanın virüsü nereden kaptığının araştırıldığı ifade edildi.

Son 24 saat içerisinde hayatını kaybeden hasta sayısı ise, ağır hastalık geçmişi bulunan 82 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ), devlet hastanelerinde görev yapan 6 bin 500 sağlık çalışanına korona virüsü testi yapılması için kolları sıvadığını ve semptom göstermemesine rağmen virüsü taşıyanlar olup olmadığının saptanacağını kaydetti.

Haberde, testlerin bu hafta başlayıp, gelecek hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Gazete, korona virüsünün marketlerde ve fırınlarda görülmesinin ardından önceki gün de bir yaşlı bakımevinde görüldüğünü ve Aradip’te bulunan bakımevinde kalan 2 kişi ile onların bakımını üstlenen 1 kişide korona virüsüne rastlandığını yazdı.

UNFICYP’TE YENİ VAKA YOK

Gazete, bir diğer haberinde ise, BM Barış Gücü’nde (UNFICYP) saptanan bir vaka dışında, yeni herhangi bir vakaya rastlanmadığının açıklandığını kaydetti.

Korona virüsü taşıyan askerin temas ettiği kişilerin tümünün saptandığını belirten gazete, herhangi yeni bir vaka tespit edilmediğini yazdı.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’taki korona virüsü vakalarındaki düşüş eğiliminin sürdüğünün gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, yetkililerin, her ne kadar vaka sayılarında düşüş eğilimi görülse de, tedbirlerin kesinlikle hafifletilmeyeceğini çünkü her an vaka sayısında yeniden patlama yaşanabileceğini vurguladığını kaydetti.

20 BİN ÇALIŞANIN TESTLERİNE BAŞLANDI

Gazete, bir başka haberinde de, kamu sektörü, özel sektör ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapan 20 bin personele önceki gün itibarıyla test yapılmaya başlandığını ve bu çalışmanın 20 gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü yazdı.

20 bin testin dağılımının, epidemiyolojik veriler zemininde yapıldığını kaydeden gazete, önceliğin halka hizmet veren market çalışanları, fırıncılar, banka memurları, postane çalışanları ve benzinciler gibi kişilere verildiğini belirtti.