Güney’de bir ölü daha

Güney Kıbrıs'ta dün bir kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, ölü sayısı 12'ye yükseldi. Güney’de ayrıca dün 20 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 446'ya çıktı

Güney Kıbrıs'ta dün bir kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ölü sayısı 12'ye yükseldi. Güney’de ayrıca dün 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 446'ya çıktı.

Dün ölen kişinin 76 yaşındaki adamın, başka hastalıklardan da muzdarip olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Sağlık Bakanlığı dün bir kişinin öldüğünü duyururken 20 de yeni vaka açıkladı. Güney Kıbrıs'taki toplam hasta sayısı 446'ya ulaştı.

Dün açıklanan vakaların 18'inin daha önce test edilmiş pozitif olanlarla temastan bulaşanlar olduğunu, iki vakanın sebebinin ise araştırıldığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta dün 792 yeni test yapıldı. 792 testin 20 tanesi pozitif çıktı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK

Öte yandan Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, tedavi gören 33 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Haberde, Baf ve Aradip (Larnaka) bölgelerinde planlanan örnek alım işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Gazete, her iki bölgede başlatılan testlerde toplam bin kişiden örnek alınarak test yapılmasının planlandığını ve önceki gün 186 test gerçekleştirildiğini belirtirken randevu sistemiyle çağırılan kişilerin çağrıya uyarak test yaptırma oranlarının ise yüzde 62 olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs salgınının gidişatının ne olacağının netleşmesi açısından önümüzdeki haftanın kritik olduğu değerlendirmesinde bulunuluyor.