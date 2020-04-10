Güney’de bir ölü daha, 38 yeni vaka

Güneyde korona virüs nedeniyle dün bir hasta daha yaşamını yitirdi. Böylece virüsten ölenlerin sayısı 15’e yükseldi. Güneyde dün ayrıca 38 yeni vaka açıklandı ve toplam korona virüs vaka sayısı 564’e çıktı

Güney Kıbrıs’ta korona virüsün önüne geçilemiyor. Güneyde korona virüs nedeniyle dün 78 yaşındaki bir kadın hasta daha yaşamını yitirdi. Böylece virüsten ölenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Güneyde dün ayrıca 38 yeni Coronavirüs (Covid-19) vakası açıklandı ve toplam korona virüs vaka sayısı 564’e çıktı.

Son 24 saate 1.216 yeni test yapıldığı açıklandı. Güneyde bugüne kadar toplam test sayısı ise 15 bin 489 oldu.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının 564’e ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, ağır hastalık geçmişine sahip olan ve yoğun bakımda tedavi görmekte olan 78 yaşındaki bir kadının da koronavirüsten hayatını kaybettiğini bildirdi.

38 yeni vakadan 18’inin hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiği belirtilen haberde, 7 vakanın Aradip bölgesinden olduğu, 13 kişinin durumunun ise araştırılmakta olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta nihai ölüm sebebi Covid-19 hastalığı olan kişilerin sayısının 3’ü kadın, 7’si erkek olmak üzere toplam 10 olduğu ve bu kişilerin yaş ortalamasının 67 olduğu da kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, önceki gün ortaya çıkan 32 yeni vakadan 30’unun nüfusun geneline ilişkin 903 testin sonucunda ortaya çıktığını, 2 diğer vakanın ise Baf ile Aradip bölgelerinden alınan 353 numuneden ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, 32 vakadan 24’ünün, halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiği, 8 kişinin durumunun ise araştırıldığı ifade edildi.

Gazete, virüse yakalanan hastaların yüzde 30’unun semptom göstermediğini de yazdı.

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesindeki hastanede 24 kişinin koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu belirten gazete, 5 kişinin daha taburcu edildiğini, öte yandan 2’si Limasol Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesi, 11’i de Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesi olmak üzere, 13 kişinin ise solunum cihazına bağlı olarak tedavi görmekte olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde solunum cihazından çıkarılan bir hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü de bildiren gazete, “Mağusa” bölgesindeki hastane haricindeki tüm hastanelerde 7 kişinin tedavisinin ise serviste sürdüğünü belirtti.

Baf ile Larnaka’ya bağlı Aradip’teki çalışmaların tamamlandığını da yazan gazete, Baf’ta, 336 kişiden alınan numune sonucunda 1 pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

Baf bölgesinden alınan toplam 707 numune içerisinde 4 pozitif vakaya rastlandığını kaydeden gazete, Aradip’te ise son alınan 17 numunede 1 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.

Aradip bölgesinden alınan toplam 525 numune içerisinden 7 pozitif vaka ortaya çıktığı da ifade edildi.

YENİ VAKALAR ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA VAR

Öte yandan yeni ortaya çıkan Covid-19 vakaları arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğunu kaydeden gazete, önceki ün tespit edildiği açıklanan 32 yeni vakadan 3’ünün Baf, 2’sinin Larnaka, 2’sinin “Mağusa” bölgesi, 1 kişinin de Lefkoşa Rum kesiminde görev yapan hemşireler olduğunu ifade etti.

MAKARİOS HASTANESİ’NDE DURUM CİDDİ… AİLELER AVUKAT TUTTU

Güney Kıbrıs’ta bulunan Makarios Hastanesi’nde de bugüne kadar toplam 12 koronavirüs vakası tespit edildiğini ve önceki gün hastanede görevli onlarca sağlık çalışanının teste çağrıldığını yazan gazete, sonuçların önümüzdeki günlerde çıkmasının beklendiğini, öte yandan durumun oldukça ciddi olarak addedildiğini belirtti.

Makarios Hastanesi’ndeki yeni doğan ünitesinde bulunan bebeklerin ailelerinin ise hastane çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesi ve virüsün hastanede tedavi görmekte olan yeni doğmuş bebeklerden birine bulaşmasının ardından kaygılı ve öfkeli olduklarını kaydeden gazete, hastanede bebeği bulunan altı ailenin ortaklaşa avukat tuttuklarını ve yetkili Avrupa kurumlarına başvurmaya hazırlandıklarını yazdı.

Haberde, hastane müdürlüğü ile Rum tarafındaki devlet sağlık hizmetleri örgütünün, hastanedeki yeni doğmuş bebeklerin güvende olduğunu ve tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtmesinin, aileleri sakinleştirmediğine işaret edildi.