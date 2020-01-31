Güney’de bir kişide korona şüphesi

Güney’e gelen Çinli bir kişi, korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güney Kıbrıs’ta Çin asıllı bir şahıs, Çin’i ziyareti ardından adaya döndükten sonra, Koronavirüsü taşıyor olabileceği kuşkusuyla hastanede gözetim altına alındı. Söz konusu şahsın önceki gece Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Çin’den birkaç gün önce adaya döndüğü zaman daimi olarak Kıbrıs’ta yaşamakta olan söz konusu şahsın havaalanında skandan geçirildiği belirtilen açıklamada, yüksek ateş teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Halen hastanede izole olarak tutulmakta olan şahsın, Koronavirüsün semptomlarına benzer semptomlar gösterdiği de kaydedildi. Söz konusu şahsın doktorlar tarafından muayene edildiği ve A Tipi grip virüsü olmadığının kesinleştirildiği belirtildi.