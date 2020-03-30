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Güneyde bir kişi daha hayatını kaybetti

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Rum kesiminde koronavirüs yüzünden 77 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybederken, Güney Kıbrıs’ta 6’sı erkek, biri ise kadın olmak üzere toplam 7 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi

Güneyde bir kişi daha hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde koronavirüsten kaynaklanan yeni bir can kaybı daha yaşanırken, vaka sayısının ise 16 kişilik bir artış göstererek 230’a ulaştığı haber verildi.

Rum kesiminde koronavirüs yüzünden 77 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyuran Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta 6’sı erkek, biri ise kadın olmak üzere toplam 7 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğine işaret ettiler.

Tespit edilen 16 yeni vakadan 2’sinin Avrupa ülkelerinden olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, 4 kişinin teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiğini, 10 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının araştırılmakta olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsüyle ilgili 6 binden fazla labaratuvar analizi yapıldığı, hastalanan 22 kişinin iyileştiği, 230 teyit edilmiş vakadan 130’unun ise temas kaynaklı olduğu vurgulandı.

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