Güney’de başkanlık için 9 aday

Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimi için resmi adaylık başvuruları dün yapılırken, toplam 9 aday resmi başvuru yaptı

Güney Kıbrıs’ta, 28 Ocak ve 4 Şubat 2018’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin resmi adaylık başvuruları dün yapıldı. Başkanlık için 9 adayın başvuruda bulunduğu açıklandı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum başkanlık seçimi için dün yapılan resmi başvurulara ve adayların başvuru sırasındaki açıklamalarına geniş yer verdi.

Resmi oy pusulasının ise bugün belirleneceğini yazan Alithia, adayların, 2 Ocak 2018 itibariyle, seçimlerin son aşamasına gireceğini, seçimlerin yapılacağı pazara kadar 25 günün kalacağını belirtti.

Habere göre resmi adaylık başvurusu yapan kişiler sırasıyla şöyle:

“Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis, Andreas Evstratiu, Mihalis Minas, Hristos Hristu, Stavros Malas, Nikolas Papadopulos, Yorgos Lillikas ve Nikos Anastasiadis.”

Gazete, partilerin destek verdiği 5 adayın ötesinde, Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis, Andreas Evstratiu, Mihalis Minas’ın, sahip oldukları vizyonları çerçevesinde adaylık başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, resmi adaylık başvurusu sırasında yanında başta, ailesi, Avrupa Konseyi Başkanı Stella Kiriakidu, AB İnsani Konular Komiseri Hristos Stilyanidis, şu anda hayatta olmayan Rum Yönetimi eski Başkanı Glafkos Klerides’in kızı Keti Kliridi başta olmak üzere eski bakanların ve başka önemli şahsiyetlerin de yer aldığına dikkati çekti.

ADAYLARIN MESAJLARI

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, adayların, başvurusu sonrasında verdiği mesajları da yayımladı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, seçimlerin zaten kazananıymış gibi açıklama yaptığına dikkati çekti.

Habere göre Anastasiadis, ülkenin iyiliği için birlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti ve seçmenlere, gerçekleştirilenlerin devam etmesi gerektiği yönünde mesaj gönderdi.

AKEL tarafından desteklenen Stavros Malas, açıklamasında Kıbrıs sorununun çözümünün önceliği olduğunu belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, kendisinin seçilmesinin, yenilik ve değişimi de beraberinde getireceğini ifade etti.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, kendi adaylığının, alternatif tercih, alternatif siyaset, Kıbrıs sorunu, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin yeni bir gidişat olduğunu söyledi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise açıklamasında “tek net sesin, ELAM’a ait olduğunu” belirtti.

Adalet Partisi Başkanı Mihalis Minas, açıklamasında medyaya karşı eleştirilerde bulundu ve diğer kurmaylıkları yasayı çiğnemekle suçladı.

Hristakis Kapiliotis, Türk “uzlaşmazlığı” ve Kıbrıs sorunundaki durgunluk nedeniyle kızgınlık hissiyatına sahip olduğunu savundu.

Haris Aristidiu, seçimlere yanlış içerikli iki kesimli, iki toplumlu federasyona karşı olarak seçimlere katıldığını belirtti.

Andreas Evstratiu ise kazanırsa maaş almayacağını ve fakirlik için savaşacağını söyledi.