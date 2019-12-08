banner255
banner69
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
5 0
Doğan, Babacar’la pençeledi
Doğan, Babacar’la pençeledi
23 0
 
Enduro'nun finali Başkentte solukları kesti
Enduro'nun finali Başkentte solukları kesti
16 0
Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up
Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up
20 0
Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı
Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı
135 0
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
611 0
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
138 0
banner82

Güney’de Başkan artık iki dönem görev yapabilecek

banner27

Güney Kıbrıs’ta anayasa değişikliği yapılarak başkan ve başkan yardımcısı artık 2 dönem görev yapabilecek

Güney’de Başkan artık iki dönem görev yapabilecek

Rum Meclisi’nde, dün, Başkan ile Başkan Yardımcısı’nın görev süresini üst üste iki dönem olarak kısıtlayacak Anayasa değişikliğinin oy çokluğuyla onaylandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, 38 lehte, 12 aleyhte ve 1 çekimser oyla kabul edilen Anayasa değişikliğine göre, milletvekili olmak için gereken yaş sınırının da 25’ten 21’e düşürüldüğünü yazdı.

Gazete, milletvekillerinin görev süresini de üst üste iki dönem olarak kısıtlayacak değişiklik önerisi sunulduğunu, ancak bunun kabul edilmediğini kaydetti.

Haberde, Meclis oturumunda karma oyla ilgili AKEL ile DİSİ arasında tartışmalar da yaşandığı ve AKEL’denDİSİ’ye, karma oy konusuyla ilgili oylama yapılması gerektiğinde, bunu yapmadığı eleştirisinin yöneltildiği belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.