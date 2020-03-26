Güney’de asker sokağa indi

Rum ordusu ve polisi, sokağa çıkma yasağını uygulamak için sokağa indi. Havaalanları, limanlar ve geçiş kapılarındaki polisler de buralardan çekilip, yollardaki denetime gönderildi

Rum yönetimi, Covit-19’un yayılma hızını kontrol altında tutabilmek için sokağa çıkışlara kısmî kısıtlama getirdi.

Yeni önlemler dün saat 18.00’de devreye girdi. Zorunlu çıkışlara izin başvuruları için oluşturulan SMS hattı ilk andan itibaren aşırı yığılma (aynı anda 30 bin başvuru) nedeniyle devre dışı kaldı. Bunun üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından bir sonraki adımın tam bir sokağa çıkma yasağı olacağı ihtarında bulundu.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın “Polis ve Ordu Sokakta” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Rum polisi ve RMMO, önceki gün saat 18.00’de yürürlüğe giren ve 14 Nisan’a kadar sürecek kısmî sokağa çıkma yasağını uygulamak için sokağa indi.

Rum Polis Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı polis ve askerin devriye gezeceğini, RMMO mensuplarının, insanların toplanabileceği alanları koruyacağını açıkladı. Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin istisnasız her yerde hatta marketler, eczaneler, mahallelerde de yapılacağını, yasağa uymayanlara cezai işlem (6 aya kadar hapis) dışında 150 Euro’luk para cezası kesileceğini hatırlattı.

Kısmî sokağa çıkma yasağını Pazartesi akşamki halka seslenişi ile ilan eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis önceki akşam da sosyal medya hesabından şu ihtarda bulundu: “Yeni önlemlere itaatsizlik veya (sokağa çıkma izinlerinin) kötüye kullanılması halinde bir sonraki adım istisnasız, tam bir sokağa çıkma yasağı olacak.”

Politis edindiği bilgilere dayanarak, Rum polisinin, artık kapandığı ve kullanılmadığı için eskisi kadar personel bulundurmasına gerek kalmayan havaalanları, limanlar ve KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarında görevlendirdiği memurlarını buralardan çekerek, kısmî sokağa çıkma yasağının uygulanmasında kullanacağını haber verdi.

Gazeteye göre yeni yasağın uygulanması için polise, anti-terör eğitimi verilerek havaalanlarında görevlendirilen RMMO personeli de kullanılacak ve gerekmesi halinde askerî polis mensupları da devreye sokulabilecek.

