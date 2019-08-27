Güney’de akıllı bisiklet dönemi

Güney Kıbrıs’ta 1 Eylül itibarıyla “Nextbike” akıllı kiralık bisiklet uygulamasının başlayacağı bildirildi.



Politis gazetesi, ilk etapta Lefkoşa Rum Belediyesi, Strovilia Belediyesi ve Eğlence Belediyesi himayesinde 150 bisikletin kullanıma sunulacağını ve önümüzdeki üç yıl içerisinde, sayının 800’e çıkarılacağını yazdı.

Haberde, akıllı kiralık bisikletlerde GPS sistemi ve akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kilitleme-kilit açma özelliği bulunduğu kaydedildi.

Gazete, kiralık bisiklet ücretlerinin ise günlük 2 Euro, aylık 10 Euro olarak belirlendiğini yazdı.

