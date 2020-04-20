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Güney’de 6 yeni vaka

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Güney Kıbrıs'ta yeni vaka sayısı haftalar sonra ilk kez 10'un altına düştü

Güney’de 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta dün 6 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 767 oldu. 

Güney Kıbrıs'ta yeni vaka sayısı haftalar sonra ilk kez 10'un altına düştü. 

Rum Sağlık Bakanlığı, 6 yeni vakanın, yapılan bin 803 testin sonucunda belirlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada vakalardan 1 kişinin (Kokkinotrimithia Polis Karakolunda polis) meslek gruplarına yönelik testlerden, 2 kişinin yurt dışında Ada’ya dönenen kişilere yapılan testlerden, diğer 2 kişinin daha önce teyit edilen vakaların temas zincirinden, 1 kişinin (Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde temizlik görevlisi) ise Rum Sağlık Hizmetleri Dairesi çalışanlarına yönelik testlerden belirlendiği ifade edildi.

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