Güney’de 3209 test 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son günlerde yeni vaka sayısında yaşanan düşüş bugün de sürdü. Son 24 saatte 11 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Rum haber kaynakları, son 24 saatte toplam 3 bin 209 kişiye test yapıldığını ve 11 kişide koronavirüs tespit edildiğini kaydetti.

Koronavirüs saptanan 11 vakadan üçünün, pozitif vakalarla temaslı kişiler olduğunu, birinin yurtdışı öyküsü bulunduğunu, altısının kendi isteğiyle test yaptırıp virüs taşıdığının tespit edildiğini, birinin de sağlık çalışanı olduğunu duyuruldu.